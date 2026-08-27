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Блогера Илью Ремесло признали вменяемым

Блогера Илью Ремесло признали вменяемым

Адекватным признан блогер Илья Ремесло специалистами института им. Сербского, он задержан по обвинению в распространении фейков о российской армии, сообщил адвокат Сергей Бадамшин 27 августа в своем Telegram-канале.

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