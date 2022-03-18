Ростовцев о возможной смене гражданства российскими биатлонистами: «Это непорядочно и неправильно. Ни одна страна не поддерживает так своих спортсменов, как Россия»

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

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