Ростовцев о возможной смене гражданства российскими биатлонистами: «Это непорядочно и неправильно. Ни одна страна не поддерживает так своих спортсменов, как Россия»

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).
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