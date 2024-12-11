📹⚡️Таганрог. По данным осведомлённых источников, включая «Таганрог - оперативный чат», в районе промзоны ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.
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📹⚡️Таганрог. По данным осведомлённых источников, включая «Таганрог - оперативный чат», в районе промзоны ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.