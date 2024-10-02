Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о рекордном урожае в России. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, показатели по важным продуктам выполнены – по мясу, рыбе, растительному маслу, сахару и зерну.
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