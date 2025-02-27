Машина с мужчиной и тремя детьми провалилась под лед на Байкале

t.me/ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России» Сотрудники МЧС спасли мужчину и троих детей, которые на машине провалились под лед Байкала, сообщает пресс-служба ФГБУ "Байкальский поисково-спасательный отряд".
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