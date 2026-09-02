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Царьград

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Горюкова разъяснила, как избежать риска при инвестициях

Горюкова разъяснила, как избежать риска при инвестициях

Горюкова дала советы по инвестированию в драгоценные металлы и ценные бумаги. Она подчеркнула важность понимания рынков и готовности к риску.

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