Проект «Кондор»: смерть с небес

Как мы уже говорили ранее в материале «Проблема высокой стоимости высокоточных боеприпасов и пути её решения», российская спецоперация на Украине выявила высочайшую потребность вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) в высокоточном оружии.
Как мы уже говорили ранее в материале «Проблема высокой стоимости высокоточных боеприпасов и пути её решения», российская спецоперация на Украине выявила высочайшую потребность вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) в высокоточном оружии.
Свежие комментарии