Военное обозрение

3 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей фролов
    Паскудное пшеки никак не угомонится. Спрашивается на кой х.. их освобождали от немцев? Как они были пожизненно кончен...СМИ Польши: Пока ...
  • Влад Владимиров
    Граната в руках у тупой озабоченной обезьяны всегда может сыграть с ней злую шутку... Теперь, наверно, начнут блеят...Авианосец «Авраам...
  • Лидия Санникова
    А не стыдно за дипломата? Замучаются пыль глотать...Япония требует от...

Проект «Кондор»: смерть с небес

Проект «Кондор»: смерть с небес

Как мы уже говорили ранее в материале «Проблема высокой стоимости высокоточных боеприпасов и пути её решения», российская спецоперация на Украине выявила высочайшую потребность вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) в высокоточном оружии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх