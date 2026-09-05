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Орловские новости

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Оборот эквайринга малого и среднего бизнеса вырос на 56%

Оборот эквайринга малого и среднего бизнеса вырос на 56%

Оборот эквайринга в сегменте МСБ за полгода вырос на 56%, при этом обороты по интернет-эквайрингу увеличились в 5 раз, а количество онлайн-платежей — в 4,6 раза.

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