Оборот эквайринга малого и среднего бизнеса вырос на 56%

Оборот эквайринга в сегменте МСБ за полгода вырос на 56%, при этом обороты по интернет-эквайрингу увеличились в 5 раз, а количество онлайн-платежей — в 4,6 раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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