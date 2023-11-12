Школьников Хабаровского края учат управлять дронами

Команда Краевого центра образования продолжает проведение серии выездных мастер-классов в различные районы Хабаровского края, после того как учреждение получило федеральный грант в размере 9 миллионов рублей на развитие технического творчества в области беспилотных летательных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии