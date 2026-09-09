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ТАСС

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Нетаньяху заявил о планах разгромить Иран с вершины горы Хермон

Нетаньяху заявил о планах разгромить Иран с вершины горы Хермон

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поднялся на вершину горы Хермон на сирийских Голанах и заявил там о намерении его страны "разгромить Иран".

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