Нетаньяху заявил о планах разгромить Иран с вершины горы Хермон

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поднялся на вершину горы Хермон на сирийских Голанах и заявил там о намерении его страны "разгромить Иран".
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