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Пентагон: Иран серьезно повредил базу 5-го флота США в Бахрейне

Пентагон: Иран серьезно повредил базу 5-го флота США в Бахрейне

Иран нанес серьезный ущерб объектам 5-го флота Военно-морских сил США в Бахрейне. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као в интервью корреспонденту газеты The Epoch Times Райану Моргану.

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