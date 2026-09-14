Беспилотник противника повредил крышу детсада в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о последствиях атаки ВСУ на город. Во время работы систем противовоздушной обороны по отражению беспилотников в образовательном комплексе «Бухта Казачья» произошло возгорание крыши детского сада «Маяк детства».