Беспилотник противника повредил крышу детсада в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о последствиях атаки ВСУ на город. Во время работы систем противовоздушной обороны по отражению беспилотников в образовательном комплексе «Бухта Казачья» произошло возгорание крыши детского сада «Маяк детства».
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