Подтверждена информация о заключении США с Нидерландами и Японией сделки по ограничению экспорта чипов в Китай

Как пишет американское издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, администрация президента Джо Байдена всё же заключила соглашение с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта некоторых передовых машин для производства микросхем в Китай.
Как пишет американское издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, администрация президента Джо Байдена всё же заключила соглашение с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта некоторых передовых машин для производства микросхем в Китай.
Свежие комментарии