Военное обозрение

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Подтверждена информация о заключении США с Нидерландами и Японией сделки по ограничению экспорта чипов в Китай

Подтверждена информация о заключении США с Нидерландами и Японией сделки по ограничению экспорта чипов в Китай

Как пишет американское издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, администрация президента Джо Байдена всё же заключила соглашение с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта некоторых передовых машин для производства микросхем в Китай.

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