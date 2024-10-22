Муж Елены Блиновской стал снайпером

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей стал снайпером. Об этом сообщает Mash в Telegram. По данным издания, Блиновский стал снайпером, прошел полный курс обучения и успел отработать в паре под Красногоровкой в Донецкой народной республике (ДНР).
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