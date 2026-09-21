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Рябкин сыграл за «Каролину» против «Флориды» на предсезонке: 0 бросков, 4 хита, 20% на точке и «минус 1» за 11:39

Форвард «Каролины» Иван Рябкин принял участие в выставочном матче с «Флоридой» (3:6).  19-летний форвард провел на льду 11 минут 39 секунд (0:52 – в большинстве) и остался без набранных очков при полезности «минус 1».

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