Казахстан опроверг сообщения о запуске дронов по РФ со своей территории

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что публикации ряда СМИ о запуске с территории республики беспилотных летательных аппаратов для атак на объекты в России не соответствуют действительности.
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