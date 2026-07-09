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Журнал «Профиль»

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Казахстан опроверг сообщения о запуске дронов по РФ со своей территории

Казахстан опроверг сообщения о запуске дронов по РФ со своей территории

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что публикации ряда СМИ о запуске с территории республики беспилотных летательных аппаратов для атак на объекты в России не соответствуют действительности.

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