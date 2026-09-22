Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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О чем говорят результаты выборов в России

О чем говорят результаты выборов в России

«Единая Россия» получает рекордную фракцию, «Новые люди» укрепили позиции, но не обогнали ЛДПР, эсэры на грани поражения.

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