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В 55 российских регионах ввели туристический налог

В 55 российских регионах ввели туристический налог

С 1 января в 55 российских регионах ввели туристический налог, сообщают «Известия». По информации издания, нововведение затронуло как известные направления вроде Алтая, Камчатки и Карелии, так и менее популярные регионы, включая Пензенскую и Саратовскую области.

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