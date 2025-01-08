С 1 января в 55 российских регионах ввели туристический налог, сообщают «Известия». По информации издания, нововведение затронуло как известные направления вроде Алтая, Камчатки и Карелии, так и менее популярные регионы, включая Пензенскую и Саратовскую области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии