Страна и люди
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Страна и люди

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ЕС не утвердил направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву

ЕС не утвердил направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что одобрили его предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов России на закупки оружия для Украины.

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