В Ивановской области начали обрабатывать склады от вредителей зерна

В Иванове специалисты Россельхозцентра начали дезинсекцию складов, где хранится зерно. Первые обращения от сельхозтоваропроизводителей уже поступили: речь идет о вредителях хлебных запасов, которые могут серьезно испортить урожай.
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