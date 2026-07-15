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Ивановские новости

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В Ивановской области начали обрабатывать склады от вредителей зерна

В Ивановской области начали обрабатывать склады от вредителей зерна

В Иванове специалисты Россельхозцентра начали дезинсекцию складов, где хранится зерно. Первые обращения от сельхозтоваропроизводителей уже поступили: речь идет о вредителях хлебных запасов, которые могут серьезно испортить урожай.

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