Сбербанк начал предупреждать клиентов о звонках мошенников в своем приложении

«Сбер» начал предупреждать своих клиентов о звонках мошенников в своем приложении Сбербанк Онлайн. Если системы безопасности банка фиксируют общение с мошенником, у клиента при входе Сбербанк Онлайн загорается красный экран с предупреждением «Вам звонит мошенник!».