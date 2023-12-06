Сбербанк начал предупреждать клиентов о звонках мошенников в своем приложении

«Сбер» начал предупреждать своих клиентов о звонках мошенников в своем приложении Сбербанк Онлайн. Если системы безопасности банка фиксируют общение с мошенником, у клиента при входе Сбербанк Онлайн загорается красный экран с предупреждением «Вам звонит мошенник!».
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