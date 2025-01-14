"Шериф"  укрепился игроком национальной сборной Армении 

Новым игроком футбольного клуба «Шериф» стал игрок национальной сборной Армении Артур Серобян. Как сообщила пресс-служба ФК «Шериф», стороны прошли все необходимые процедуры и поставили свои подписи под трудовым договором.
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