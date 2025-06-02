Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Это не мы, это нацики". Это мы услышим завтра на переговорах о подрыве поездов под Брянском?

"Это не мы, это нацики". Это мы услышим завтра на переговорах о подрыве поездов под Брянском?

Если завтра в Стамбуле российско-украинские переговоры все-таки состоятся и наши переговорщики во главе с Мединским спросят противоположную сторону - что это было? Как вы пошли на подрывы мостов в Брянской и Курской областях и мирных гражданских поездов, перевозивших ни какие-то там снаряды, а людей - женщин и детей, то я прям вижу какой будет ответ.

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