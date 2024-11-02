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«Наших детей никто и не видел никогда»: Юлия Ковальчук объяснила, почему не хочет показывать дочерей публике

«Наших детей никто и не видел никогда»: Юлия Ковальчук объяснила, почему не хочет показывать дочерей публике

Юлия Ковальчук призналась, что не хочет публичности для своих дочерей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП Российская певица Юлия Ковальчук не считает нужным подталкивать двух своих дочерей к популярности и предпочитает вообще не делать их жизнь публичной.

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