«Наших детей никто и не видел никогда»: Юлия Ковальчук объяснила, почему не хочет показывать дочерей публике

Юлия Ковальчук призналась, что не хочет публичности для своих дочерей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП Российская певица Юлия Ковальчук не считает нужным подталкивать двух своих дочерей к популярности и предпочитает вообще не делать их жизнь публичной.