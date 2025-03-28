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Царьград

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Мощное землетрясение происходит в Бангкоке. Подробности

Мощное землетрясение происходит в Бангкоке. Подробности

28 марта в самом большом городе Таиланда началось землетрясение: людей эвакуируют из высоток, которые складываются, как карточные домики.

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