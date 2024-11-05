Выборы в США

В США сегодня финал президентских выборов. Уже более 70 млн. проголосовали досрчоно.По прредворительным опросом небольшое преимущество есть у агента Дональда, но как мы помним по выборам 2020 года, при использовании "ступеньки Байдена", результат вполне может не зависить от социологичских изысканий.
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