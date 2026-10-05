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Zcash активирует NU7 в тестовой сети

Zcash активирует NU7 в тестовой сети

Zcash активировала обновление сети NU7 в тестовой сети, переведя запланированные изменения протокола на этап практического тестирования примерно за месяц до намеченного запуска в основной сети.

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