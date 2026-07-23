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Спорт Уик-Энд

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«Если сезон заканчивается без трофея, остается ощущение, что весь труд был напрасным» – откровенный ВЕНДЕЛ о своем 5-м чемпионстве с «Зенитом»

«Если сезон заканчивается без трофея, остается ощущение, что весь труд был напрасным» – откровенный ВЕНДЕЛ о своем 5-м чемпионстве с «Зенитом»

- В мае ты завоевал свой пятый чемпионский титул в России. Чем он отличается от предыдущих? – вопрос одному из самых титулованных легионеров в истории «Зенита» Маркусу Венделу в большом и откровенном интервью.

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