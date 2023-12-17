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Яценюк объявил американские деньги не благотворительностью, а платой за безопасность 

Яценюк объявил американские деньги не благотворительностью, а платой за безопасность 

Американские должны договориться и выделить Украине очередные десятки миллиардов, потому что спонсирование коррумпированного бандеровского режима в Киеве – это не благотворительность, а обеспечение собственной безопасности.

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