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Царьград

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В Архангельске 350 домов остались без тепла из-за ремонта сетей ТГК-2

В Архангельске 350 домов остались без тепла из-за ремонта сетей ТГК-2

В Соломбальском округе Архангельска с 09:00 12 октября остановлена подача тепла примерно в 350 зданий — специалисты ТГК-2 ремонтируют сети для повышения надёжности теплоснабжения.

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