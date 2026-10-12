В Архангельске 350 домов остались без тепла из-за ремонта сетей ТГК-2

В Соломбальском округе Архангельска с 09:00 12 октября остановлена подача тепла примерно в 350 зданий — специалисты ТГК-2 ремонтируют сети для повышения надёжности теплоснабжения.
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