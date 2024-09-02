Драка в ресторане в центре Москвы переросла в стрельбу

Несколько мужчин поссорились 1 сентября в ресторане «Аист» на Патриарших прудах в Москве. Конфликт завершился стрельбой, пришлось вмешаться правоохранителям, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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