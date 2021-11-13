США предупреждают союзников: готовьтесь к российскому вторжению на Украину (The Telegraph, Великобритания)

ЦИТИРУЮ: Christopher Jennings Ельцин обещал соблюдать территориальную целостность Украины". "Themistoklis Zilmar Да, но говоря об этом, он был не очень трезв". (Конец цитатам) ...Но помнится В Путин также ДВАЖДЫ подписывал соглашении о Территориальной целостности Украины!!! (Почему Вы все ЛУКАВО обходите этот факт уважаемые комментаторы-ТОРЫ)! СТЫДОБА!!!...

Александр Киевская Русь

Лично я считаю, что вся территория Украины - это Россия. Украина как государство было создано большевиками в 20-х годах- прошлого столетия, до этого на месте Украины были независимые друг от друга хутора. А сказки укронационалистов о древней Украине говорят об обычной шизофрении - иллюзорная реальность. Я не устаю удивляться российской власти! Прямо под боком России зреет ее кровный враг в лице недобитых бандеровцев. Украина сейчас - это как дрожжи для Европы и США. Антироссийские настроения в Европе и США не прекратятся до тех пор, пока у власти бандеровцы. Именно поэтому России нужно предъявить своим права на Украину и наплевать на мнение тех, кто всегда был против России. Усилить армию Донбасса и начать наступление на фашистскую власть Украины! Не на народ Украины, а именно на фашистскую власть Украины и судить всех бандеровских- выродков. Иначе Украина перестанет существовать как государство.