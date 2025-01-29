"Как заклинание повторяют мысль": Святейший Патриарх Кирилл ответил "желающим" переформатировать наше Отечество

Святейший Патриарх Кирилл ответил "желающим" переформатировать наше Отечество в безнациональное и бесконфессиональное, а также прокомментировал недавний скандал, связанный с очередным крестопадом на купюрах: "Как заклинание повторяют мысль".
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