В 2026 году в Самарской области уже ликвидировали 24 несанкционированные свалки, вывезя 116 тысяч тонн отходов, а до конца года планируют убрать еще 12 объектов в Жигулевске.
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