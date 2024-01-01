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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ и оторвался от «Астон Виллы» на 3 очка, от «Ман Сити» и «Арсенала» – на 5. У «горожан» игра в запасе

«Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ и оторвался от «Астон Виллы» на 3 очка, от «Ман Сити» и «Арсенала» – на 5. У «горожан» игра в запасе

Сегодня мерсисайдцы обыграли «Ньюкасл» (4:2) и набрали 45 очков в 20 матчах, укрепив лидерство. Второе место занимает «Астон Вилла» с 42 очками.

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