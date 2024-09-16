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Экипажи танков Т-80БВ уничтожили опорные пункты и боевиков ВСУ в зоне СВО

Экипажи танков Т-80БВ уничтожили опорные пункты и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Экипажи танков Т-80БВ танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач в зоне проведения спецоперации РФ уничтожили обнаруженные опорные пункты, а также военнослужащих ВСУ и украинских националистов.

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