Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на $320 млрд

Министр финансов США Джанет Йеллен и глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в пятницу, 20 октября, выпустили совместное заявление, в котором говорится, что дефицит бюджета США увеличился за минувший.
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