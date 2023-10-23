Экс-канцлер Германии Герхард Шредер дал интервью газете Berliner Zeitung, где рассказал, как исполнял функции посредника при урегулировании войны в Украине.
«Фатальная ошибка»: Шрёдер рассказал, кто не позволил Украине заключить мир с Россией
Комментарии
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Надежда
Чтобы унизить экс-канцлера Шредера немецкие слуги фашингтона сделали всё! Супругу уволили с работы после приема в посольстве России 9 мая, его самого бундестаг лишил части привилегий за связи с Россией! А еще в 2022 году Европарламент проголосовал за введение санкций против Шредера и Кнайсль! Но надо отдать должное Шредеру он остался честным человеком и не дрогнул! Только ему нужно опасаться за свою жизнь и жизнь супруги и сделать то, что сделала экс-глава правительства Австрии Карин Кнайсль-уехать в Россию!
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4 д.
Игорь Кузнецов
Это неприемлемо сейчас "Донбасс должен остаться частью Украины". Были Минские соглашения 1,2, но... Теперь ДЛНР - это республики РФ.
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4 д.
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