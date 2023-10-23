Надежда

Чтобы унизить экс-канцлера Шредера немецкие слуги фашингтона сделали всё! Супругу уволили с работы после приема в посольстве России 9 мая, его самого бундестаг лишил части привилегий за связи с Россией! А еще в 2022 году Европарламент проголосовал за введение санкций против Шредера и Кнайсль! Но надо отдать должное Шредеру он остался честным человеком и не дрогнул! Только ему нужно опасаться за свою жизнь и жизнь супруги и сделать то, что сделала экс-глава правительства Австрии Карин Кнайсль-уехать в Россию!