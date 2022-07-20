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Силы ЛНР за сутки денацифицировали 26 украинских военных

Силы ЛНР за сутки денацифицировали 26 украинских военных

Украинские военные в ходе боев с оборонительными силами ЛНР потеряли 26 человек, заявил официальный представитель Народной милиции республики капитан Иван Филипоненко, 20 июля сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале «В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 26 человек личного состава, 2 танка, 2 бронетранспортёров, 2 единицы артиллерийского и зенитного-ракетного вооружения, 4 единицы автомобильной техники», — сообщается в публикации.

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