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Военные новости ★ спецоперация

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Российский производитель проводит испытания возвращаемого морского дрона

Российский производитель проводит испытания возвращаемого морского дрона Кингисеппским машиностроительным заводом (KMZ) создана новейшая техника на базе безэкипажного катера «Визир».

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