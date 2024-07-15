Российский производитель проводит испытания возвращаемого морского дрона Кингисеппским машиностроительным заводом (KMZ) создана новейшая техника на базе безэкипажного катера «Визир».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Российский производитель проводит испытания возвращаемого морского дрона Кингисеппским машиностроительным заводом (KMZ) создана новейшая техника на базе безэкипажного катера «Визир».
Свежие комментарии