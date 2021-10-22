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В столичном Дептрансе рассказали о работе такси во время локдауна

В столичном Дептрансе рассказали о работе такси во время локдауна

В столице с 28 октября по 7 ноября будут работать только продуктовые магазины и аптеки. В период локдауна в столице, с 28 октября по 7 ноября, в обычном режиме продолжат свою работу такси, каршеринг, велопрокат и сервисы проката электросамокатов.

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