В столичном Дептрансе рассказали о работе такси во время локдауна

В столице с 28 октября по 7 ноября будут работать только продуктовые магазины и аптеки. В период локдауна в столице, с 28 октября по 7 ноября, в обычном режиме продолжат свою работу такси, каршеринг, велопрокат и сервисы проката электросамокатов.