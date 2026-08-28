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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасилин о «Динамо»: «У Шварца должен был быть результат, и сейчас он появляется»

Бывший форвард «Зенита», руководитель ФК «Банка» Алексей Гасилин высказался об игре «Динамо» под руководство Сандро Шварца.

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