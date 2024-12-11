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Политика как она есть

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В России усомнились в возможности ОБСЕ урегулировать украинский кризис

В России усомнились в возможности ОБСЕ урегулировать украинский кризис

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалилась на Украине в 2015 году, она не приемлет мирные методы урегулирования споров и не имеет права заниматься урегулированием украинского кризиса.

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