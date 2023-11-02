Восемь миротворцев пострадали при подрыве бронемашины миссии ООН в Мали

Бронемашина миссии ООН подорвалась на мине, восемь миротворцев пострадали. Об этом сообщает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в своем аккаунте в соцсети Х.
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