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Новый ресторан откроется на месте закрывшегося "Люси готовит" в Барнауле

Новый ресторан откроется на месте закрывшегося "Люси готовит" в Барнауле

Заведение будет работать на крыше бизнес-центра Galaxy В Барнауле на месте закрывшегося ресторана "Люси готовит" откроется новый — "Сад, вино и грядки".

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