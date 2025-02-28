ТАСС: в Пекине Сергей Шойгу и глава МИД Китая Ван И проводят переговоры

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в пятницу находится в Китае, куда прибыл для встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и министром иностранных дел страны Ван И.
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