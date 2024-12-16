Петербуржцам порекомендовали познавательные и информативные подкасты под любой запрос

Всего их четыре, но каждый посвящен отдельной тематике – интересные факты о городе, нарративные повествования, исторические события и высокие технологии На этой неделе представляем лучшие познавательные подкасты, где от профессиональных теле- и радиоведущих можно услышать много интересного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии