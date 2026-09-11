БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 622 подписчика

Визит Уиткоффа-Кушнера влетит в копеечку: «Три дня тишины в Киеве» обернутся для Украины металлургическим кошмаром

Визит Уиткоффа-Кушнера влетит в копеечку: «Три дня тишины в Киеве» обернутся для Украины металлургическим кошмаром

Что еще должны уничтожить русские ракеты, чтобы окончательно закрыть производство металлов и руд в бандерштате Радомир Маркуш На фото: во время пожара в Киеве.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым