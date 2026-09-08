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Татар-информ

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«Народный инспектор» гарантирует полную анонимность заявителям о нарушениях ПДД

«Народный инспектор» гарантирует полную анонимность заявителям о нарушениях ПДД

«Народный инспектор» гарантирует полную анонимность заявителям о нарушениях ПДД. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Алексей Клонцак.

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