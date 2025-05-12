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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттьюс про 0 голов в серии с «Флоридой»: «Немного не везет. Шансы у меня были, нужно лучше их использовать. Я хочу забивать»

Мэттьюс про 0 голов в серии с «Флоридой»: «Немного не везет. Шансы у меня были, нужно лучше их использовать. Я хочу забивать»

«Торонто» уступил «Пантерс» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0:2, 2-2).  У 27-летнего капитана «Лифс» 3 (0+3) очка в 4 играх серии при 14 бросках в створ.

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